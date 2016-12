„INTOCMIRE P.U.Z. – AMENAJARE CONSTRUCTII CU SPECIFIC DE SAT PESCARESC SI AGROTURISM <<VADU ESCAPE>> si INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN”, amplasat in extravilanul com. Sacele, parcela Ps 541/21, Lot 2/2/1/3/2 – extravilan, jud. Constanta.

INIȚIATOR: GOSIU MARIAN. Delegat pentru informarea și consultarea publicului din partea inițiatorului: CAMBURU CONSTANTIN, tel. 0723.613.404.

ELABORATOR: S.C. CREO-MIXT S.R.L., cu sediul în Năvodari, str. D23, nr. 2-4. Delegat pentru informarea și consultarea publicului din partea proiectantului: Ing. SCANTEE ALEXANDRU, tel. 0722.419.677.

Publicul este invitat să participe la dezbaterea publica din data 22.12.2016, ora 15:00.

Propunerea preliminară de P.U.Z. poate fi consultată și pe site-ul www.primariasacelect.ro la secțiune “URBANISM”.