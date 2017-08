Austria rămâne investitorul numărul unu în România, cu un volum total net de 10 miliarde euro investiţii la sfârşitul anului 2009, conform datelor preliminare din statisticile anuale ale Băncii Naţionale a României, se arată într-un comunicat al Biroului Comercial al Ambasadei Austriei în România. „De-a lungul anilor, schimburile comerciale bilaterale şi investiţiile austriece în România au înregistrat o creştere constantă, România fiind şi una dintre principalele destinaţii ale investiţiilor austriece făcute în străinătate. O dovadă în acest sens este volumul investiţiilor austriece care atingeau aproape 10 miliarde euro la sfârşitul anului 2009, dar şi prezenţa a peste 5.800 de companii cu capital austriac în România şi a peste 1.000 de investitori austrieci activi”, mai informează comunicatul. Exporturile austriece în România au atins nivelul maxim în 2008, ajungând la aproape 2,4 miliarde euro, şi ridicându-se la 1,6 miliarde euro în 2009, un nivel peste media ultimilor cinci ani. Importurile austriece din România au înregistrat o evoluţie constantă în ultimii cinci ani, situându-se în intervalul de 722 milioane euro în 2004 şi 645 milioane euro în 2009. În prima jumătate a acestui an, importurile austriece din România au crescut considerabil cu 40,9% fată de aceeaşi perioadă a anului precedent. „Companiile austriece continuă să investească în România şi niciun investitor cunoscut nu s-a retras de pe piaţa românească, în pofida greutăţilor cu care se confruntă în această perioadă. În prezent, companiile austriece care îşi desfăşoară activitatea în România au aproximativ 100.000 de angajaţi”, a declarat consilierul comercial al Ambasadei Austriei în România, Rudolf Lukavsky. De asemenea, schimburile comerciale bilaterale dintre cele două ţări au crescut de la 8,2 milioane euro în 1950 la 2,2 miliarde euro în 2009. Totodată, Secţia Comercială a Ambasadei Austriei din România sărbătoreşte anul acesta 60 de ani de la înfiinţarea sa în 1950. „Cei 60 de ani de activitate ai Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei sunt o imagine a traiectoriei parcurse: de la primii paşi la relaţiile economice de mare succes între Austria şi România din prezent. Acest lucru are consecinţe pozitive nu doar asupra prosperităţii din Austria, ci contribuie semnificativ şi la consolidarea economiei româneşti. Este deosebit de încurajator să constatăm că intensificarea activităţii din sectorul economic şi datele cele mai recente dau un nou impuls traiectoriei ascendente urmate de relaţiile bilaterale”, a declarat vice-preşedintele Camerei Economice Federale a Austriei, Richard Schenz. Investitorii şi companiile austriece sunt prezenţi în România mai ales în sectorul serviciilor (bancar, asigurări, dezvoltare imobiliară, transport etc.), în producţia industrială (prelucrarea lemnului, materiale de construcţii, celuloză şi hârtie, producţia de gresie şi faianţă etc.), precum şi resurse şi agricultură (producţia de energie, silvicultură şi agricultură). Printre principalii investitori austrieci se numără binecunoscutele companii OMV, Erste Bank Group, Raiffeisen, Vienna Insurance Group, Schweighofer, Kronospan, Egger, dar şi companii mai puţin cunoscute, cum ar fi Lasselsberger/Sanex (producţia de gresie şi faianţă, lider de piaţă), Euromedia (publicitate în spaţii publice) şi Dunapack (produse de carton). „Companiile austriece sunt dornice să îşi dezvolte investiţiile în economia românească şi observăm un mare potenţial pe viitor, mai ales în domeniile cercetării şi dezvoltării, al energiei alternative, al industriei furnizorilor de echipamente industriale şi al industriei de piese auto. Cu toate acestea, garantarea unui mediu de afaceri mai stabil în România este un factor esenţial pentru dezvoltarea pe viitor a pieţei. În general, companiile austriece şi-ar dori mai multă transparenţă, eficienţă şi consecvenţă în administraţia publică, în special în ceea ce priveşte achiziţiile publice, îmbunătăţirea sistemului juridic pentru a facilita şi mai mult realizarea investiţiilor”, a adăugat Rudolf Lukavsky. Advantage Austria este organizaţia austriacă oficială de promovare a schimburilor comerciale internaţionale şi cel mai mare furnizor de servicii în domeniul comerţului internaţional din lume. Advantage Austria are peste 100 de reprezentanţe în peste 70 de ţări. Biroul din Bucureşti a fost înfiinţat în 1950, având acum 12 angajaţi, la care se adaugă un birou de marketing afiliat în Cluj cu doi angajaţi şi un corespondent în Chişinău, Moldova.