A parent, aceasta campanie electorala pentru alegerile locale din Constanta, a fost una linistita. In fapt, lucrurile nu au stat chiar asa. Din cauza limitarii prin lege a resurselor financiare electorale, mediatizarea magariilor unor adversari a fost slaba sau inexistenta. In aceste conditii, toti candidatii, au apelat la portita lasata de legea electorala 115/2016. Mai exact, in lege este specificat faptul ca, in afara panourilor de afisaj electoral, partidele/candidatii, pot instala afise si in alte locuri cu acordul administratorului, proprietarului sau detinatorului spatiului, dupa caz. Nu se prevede faptul ca este necesara vreo autorizatie sau alt document scris. Este la mintea cocosului faptul ca, acordul trebuie sa existe la instalare.

In rest, daca aceste afise fiinteaza inseamna ca este prezumat acordul. Si uite asa, in cazul candidatului Vergil Chitac, au aparut afise cu el in 100 de locatii, altele decat panourile electorale instalate de primaria Constanta, care sunt in jur de 40. Se pare ca, ascensiunea puternica in sondaje a amiralului i-a disperat pe adversari. Cam de o saptamana, Fagadau nu se mai uita in spate dupa fostul rector al Academiei Navale „Mircea cel Batran”. I-ar fi cam greu pentru ca, Vergil Chitac deja ii apare in campul vizual cum deschide ochii. Ceilalti candidati, cand este vorba de procente, nu conteaza. In schimb, din punct de vedere al calculului electoral, Decebal Fagadau mai are o gura de oxigen. Din cauza faptului ca dreapta politica este divizata, orice vot care nu va fi acordat nici lui, nici lui Vergil Chitac, ii va fi favorabil indirect, pentru ca nu va fi contabilizat de amiral. Totusi, disperarea i-a cuprins de ceva vreme deoarece, s-a trecut la jocul lipsit de fair-play, sau mai pe romaneste, la magarii. Au fost rupte afise cu Vergil Chitac din spatii private. Mai mult decat atat, un anume Plesca, legitimandu-se ca fiind de la primarie, a inceput sa colinde intimidand agentii comerciali care aveau afise cu Vergil Chitac / PNL. Uzurpand calitati oficiale, acesta ameninta cu amenzi de 100 de milioane de lei daca acestea nu erau date jos, pe motiv ca nu aveau autorizatie. La vederea acordului scris incheiat cu echipa candidatului Vergil Chitac, acest Plesca le declara ca este lipsit de valoare. S-a intamplat in zona Casei de Cultura, pe strada Poporului si nu numai. Acum, oamenii ce sa faca? Decat sa ia amenda sau sa alerge prin tribunale, au preferat sa le dea jos. Dubios este faptul ca, totul s-a petrecut fara sa fie incheiat vreun document, fara vreo notificare.

Am spus ca Plesca a uzurpat calitati oficiale deoarece, directorul corpului de control al Primariei Constanta – Ionut Pripisi, ne-a confirmat ce spune legea electorala. De sanctiuni se ocupa numai politia sau jandarmeria si nu este nevoie de nicio autorizatie sau acord prealabil de la Primaria Constanta pentru instalarea acestor afise. Tot Ionut Pripisi ne-a confirmat ca nu exista niciun Plesca in cadrul Corpului de Control al primariei. In aceasta situatie, apar cateva intrebari logice: 1. Cine si-ar fi asumat riscul de a se da de la primarie fara sa-i fie teama ca va da acolo chiar peste cineva de la primarie? 2. Cui i-a folosit aceasta actiune avand in vedere faptul ca (in afara de Chitac si Fagadau care sunt sariti de 30% fiecare), ceilalti candidati nu trec de 5% la intentiile de vot? Simplul exercitiu de imaginatie si logica ne duce catre un singur raspuns: PSD Constanta, Decebal Fagadau si echipa sa de campanie electorala. Acesta fiind doar o constructie logica, verdictul il veti da voi, cititorii. Un fapt este cert. Toate aceste lucruri zugravesc urmatoarea imagine: Decebal Fagadau & Co. si PSD Constanta sunt disperati pentru ca amiralul Vergil Chitac a facut o volta instalandu-se incet, dar sigur, in pole-position.

Marian CIUREA