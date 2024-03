Trei zile alături de tour operatori din Europa și din lume, cu multe parteneriate și schimburi de experiențe care vor aduce destinației Mamaia Constanța atât turiștii potriviți, cât și promovarea pe care o merită.

Sunt pe scurt concluziile Bursei Internaționale de Turism – ITB Berlin din acest an, care a reunit la standul României 38 de co-expozanti reprezentând regiuni și orașe diverse.

Germania se află printre țările emițătoare de turiști străini în România. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, turiștii germani au reprezentat 10.40% din totalul turiștilor străini care ne-au vizitat țara în 2023.

„Turiștii germani sunt dornici de experiențe diverse în România, iar litoralul românesc îi așteaptă cu fel și fel de evenimente pe perioada verii. OMD Mamaia Constanța va organiza anul acesta în luna iulie un info trip destinat partenerilor media și tour operatorilor care doresc să includă stațiunea Mamaia în pachete turistice. Vom scoate în evidență atracțiile culturale, dar și excursiile din afara stațiunii Mamaia și a orașului Constanța, pentru că nemții sunt pasionați de drumeții și ieșiri în natură. Fiecare țară are un anumit specific în materie de dorințe ale turiștilor, iar OMD Mamaia Constanța va face tot posibilul să promoveze și să includă în pachete turistice tot ceea ce destinația noastră are de oferit. Vara aceasta vom avea în stațiunea Mamaia câțiva tour operatori europeni și parteneri media din Polonia, Italia și Marea Britanie care vor vizita destinația noastră pentru ca ulterior să ne includă atât în campanii de promovare, cât și în cataloage de prezentare turistice. Suntem încântați de cum am fost primiți la Berlin și vrem ca în sezonul 2025 să se vadă tot efortul depus prin participarea la aceste evenimente internaționale de profil, menite să pună destinația Mamaia Constanța pe harta lumii”, a declarat George Măndilă, Președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.

În ultima zi a ITB Berlin reprezentanții OMD Mamaia Constanța au participat la evenimentul Donausalon, aflat la a IX-a ediție, care a avut ca scop prezentarea țărilor din SUERD și scoaterea în evidență a strategiei UE din regiunea Dunării către mediul diplomatic și autoritățile din Germania. Croația, Ungaria, România, Serbia, Bosnia și Republica Moldova sunt câteva dintre țările care au prezentat degustări de produse tradiționale și băuturi specifice fiecărei țări. La Strategia UE pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria – Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

Din 1966, ITB Berlin a fost forța inovatoare și platforma lider a industriei turismului, dar și principalul târg comercial la nivel global, numit și „The World’s Leading Travel Trade Show”.

Înființată în primăvara anului trecut, OMD Mamaia Constanța își propune să deruleze o campanie amplă, care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care destinația Mamaia Constanța o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.