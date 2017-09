Unul dintre fondatorii Platformei România 100, Alin Cristian Mituţa, fost şef de cabinet al lui Dacian Cioloş, a comentat pe Facebook referendumul pe care USR vrea să îl iniţieze în interiorul formaţiunii pe tema colaborării cu ONG-ul fostului premier, afirmând că ideea aparţine exclusiv Uniunii Salvaţi România şi nu a fost discutată cu Dacian Cioloş, care nu intenţionează să preia conducerea niciunui partid. Mituţa afirmă că referendumul „este o iniţiativă exclusivă a USR care nu a fost discutată sau agreată cu RO100. La acest moment, prioritatea România 100 este de a construi alături de comunitatea celor 35 000 de susţinători şi peste 8000 de membri activi soluţii concrete pentru modernizarea României, aşa cum am anunţat şi ne-am asumat. Din acest motiv, pe agenda Platformei România 100 nu există niciun fel de fuziune”, scrie cofondatorul platformei. El spune că România 100 rămâne deschisă „colaborării constructive” cu organizaţii sau cu partide pentru proiecte care sunt în acord cu obiectivele lor, însă discuţiile se rezumă la astfel de cazuri. „Pentru că am văzut multe speculaţii pe această temă: Dacian Cioloş nu are de gând să preia niciun partid. Avem destulă treabă la Platforma România 100”, precizează el. Uniunea Salvaţi România organizează un nou referendum intern, în care membrii partidului vor decide, la începutul lunii octombrie, dacă doresc să existe o colaborare între USR şi platforma România 100, condusă de fostul premier Dacian Cioloş, a declarat, marţi, vicepreşedintele formaţiunii Ionuţ Moşteanu. Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a susținut săptămâna trecută că Uniunea Salvaţi România va organiza în luna octombrie un referendum intern în cadrul căruia membrii de partid se vor exprima cu privire la oportunitatea ca USR să colaboreze sau chiar să fuzioneze cu platforma România 100, condusă de fostul premier Dacian Cioloş. ”Această întrebare va da un mandat Biroului Naţional să înceapă nişte discuţii formale cu platforma România 100 care să conducă spre o alăturare a celor două forţe politice. Mecanismul referendumului intern am văzut că funcţionează şi membrii partidului vor să fie consultaţi şi implicaţi în deciziile majore ale partidului. Undeva la începutul lui octombrie se va întâmpla referendumul”, a declarat deputatul. Întrebarea la care vor răspunde membrii USR va fi: ”Sunteţi de acord ca Biroul Naţional al USR să iniţieze procesul de negociere cu platforma România 100 şi echipa Cioloş pentru colaborarea/fuziunea celor două structuri?”, variantele de răspuns propuse fiind ”da” şi ”nu”, a mai explicat Moşteanu.

N.C.