La puţin timp după ce miliardarul Beny Steinmetz şi consultantul politic Tal Silberstein, dar şi alte trei persoane, au fost reţinute luni pentru presupuse contracte false, întocmite cu scopul mutării și spălării unor importante sume de bani, au apărut primele reacţii ale părţilor implicate.

Conform jurnaliştilor israelieni de la ynet.co.il, Steinmetz va mai râmâne în arest încă 4 zile, ca urmare a unei decizii a judecătorului de pace care se ocupă de acest caz. De asemenea, magistratul i-a prelungit arestul şi lui Tal Silberstein. În acelaşi dosar, CEO-ul Bezeq – David Granot, a fost eliberat şi îşi poate relua atribuţiile pe care le avea înainte de izbucnirea acestui caz.

Judecătorul a decis că dovezile prezentate de ofiţerii de poliţie sunt solide şi astfel există suspiciuni întemeiate pentru a nu elibera pe cei doi suspecţi. Conform ynet.co.il, magistratul a declarat despre „suspectul numărul 1, Beny Steinmetz” că „a acţionat în aşa fel încât acţiunile sale au îngreunat ancheta”. Despre „suspectul numărul 2, Tal Silberstein”, acesta a precizat că „nu a îgreunat ancheta, dar dovezile împotriva lui confirmă suspiciunea rezonabilă că acuzaţiile care i se aduc sunt reale”.

Un aspect interesant legat de procedura din Israel este legat de modul în care judecătorului i-au fost prezentate dovezile prima oară. Totul s-a întâmplat la o discuţie telefonică între poliţiştii care s-au ocupat de anchetă şi judecător (n.r. – în Israel, Poliţia preia o mare parte din atribuţiile Procuraturii). „Sunt multe proceduri judiciare care depind una de alta şi pentru a le putea efectua, cei doi trebuie să rămână în arest”, a spus unul dintre reprezentanţii anchetatorilor.

La prima înfăţişare la tribunal, Steinmetz a declarat că ceea ce i se întâmplă face parte dintr-un plan amplu, al cărui obiectiv este discreditarea lui. Conform acestuia, în spatele acestui scenariu se află un alt miliardar celebru al lumii, George Soros.

„Am locuit multă vreme în străinătate, marea majoritate a vieţii mele. Mă simt groaznic că statul îmi face asta. Aceste lucruri se întâmplă în state totalitare. Ce se întâmplă aici e ca o dictatură care decide şi pune ţinta pe oameni. Faptul că se spune că am obstrucţionat ancheta de 23 de ori este ridicol. Niciuna dintre aceste acuzaţii nu a fost demonstrată. Opt luni am colaborat cu Poliţia. Nu pot coopera mai mult decât am cooperat până acum. Am prezentat toate documentele posibile şi m-am prezentat fizic de 5, 6 ori la poliţie. Nu există nimic împotriva mea. Există cineva care ne-a însemnat. Totul e politic. George Soros mă vrea. Nu există nimic în acest caz şi nu a fost nimic. Cu siguranţă nu încerc să obstrucţionez justiţia. Să fie emis un mandat de arestare pe numele meu… e groaznic”, a spus Steinmetz.

George Soros vs Benny Steinmetz

În aprilie 2017, Evenimentul Zilei scria: Compania BSGR, controlată de magnatul israelian Beny Steinmetz (cunoscut în Romania din cauza implicării sale în dosarul retrocedării Fermei Baneasa) l-a dat în judecată pe miliardarul George Soros, susținând că a suferit pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari survenite ca urmare a campaniei de defăimare orchestrată de acesta. În urma acestei campanii de defăimare, BSGR pierdut drepturile de exploatare a unui depozit de minerale ferose din Guineea Conakry cât și alte oportunități de afaceri în întreaga lume.

George Soros este acuzat că ar fi finanțat firme de avocatură, organizații non-guvernamentale, detectivi privați și structuri guvernamentale din Guineea într-un efort concertat, pentru a se asigura că BSG Resources Ltd. vapierde drepturile asupra depozitului minier Simandou, au declarat cei de la BSGR într-o plângere depusă săptamâna trecută în fața unei instanțe federale din Statele Unite, relatează jurnaliștii de laBloomberg.

BSGR a afirmat că deține dovezi, între care și un e-mail trimis de către unul dintre conducătorii grupului de firme al lui Soros din New York, care demonstrează complotul dintre conducerea statul african și oamenii lui Soros în privința poziției acestora față de grupul de firme BSGR în jurul contractului asupra zăcământului minier. BSGR spun că dețin și informații de la un număr de martori care au afirmat că Soros ar fi cerut personal ca grupul de firmeBSGR să nu poată opera zăcămantul de la Simandou.

Filiera România

Conform jurnaliştilor israelieni, în prezent se cercetează dacă Steinmetz şi Silberstein au acţionat intenţionat pentru a spăla 9 milioane de euro în mai multe ţări străine, printre care şi România. În relatarea celor de la ynet.co.il se mai arată că din sala de tribunal au fost scoşi cumnatul lui Steinmetz şi ginerele său, ca urmare a faptului că şi numele acestora apare în dosar. „Vorbim de un dosar nou, care are legătură cu vechiul dosar (n.r. – decembrie 2016, când Steinmetz a avut primele probleme cu legea în Israel). Cu aceeaşi metodă au fost făcut ambele infracţiuni. În momentul în care a încercat să împiedice ancheta am cerut măsura arestului. Steinmetz ne-a demonstrat că are capacitatea de a împiedica ancheta”, a spus unul dintre conducătorii anchetei. În legătură cu reacţia ofiţerilor implicaţi în arestarea miliardarului Beny Steinmetz, avocatul acestuia a precizat că acuzaţiile nu se bazează pe dovezi solide ci din contră. „Clientul meu nu a împiedicat ancheta. El trebuia să zboare în străinătate marţi. Politia are în cercetare multe anchete de genul ăsta şi el a fost arestat doar din cauza numelui pe care îl poarta. Dacă nu-l chema Steinmetz, nu era aici. Pentru asemenea suspiciuni, nimeni nu este arestat nici măcar o oră. Poliţia se foloseşte de noul caz pentru a-l împiedica pe Steinmetz să plece din Israel. Poliţia nu a putut reveni în faţa judecătorilor cu cazul Guineea şi atunci a decis să vină cu ceva nou. Clientul meu e un om serios, bunic, filantrop, a donat bani armatei israeliene, copiilor nevoiaşi şi acum a devenit duşmanul poporului”, a spus apărătorul miliardarului.

Despre Tal Silberstein, anchetatorii au precizat că acesta a fost cercetat pentru prima oară şi că împotriva lui nu există acuzaţii de mită sau de obstrucţionare a anchetei. Totuşi, în legătură cu implicarea lui, jurnaliştii israelieni au menţionat că în 2011 acesta a emis două facturi pentru consultanţă, în valoare de 1 milion de dolari. Cei 5 suspecţi implicaţi în dosarul care luni a atras atenţia lumii, mai sunt acuzaţi de mărturie mincinoasă. La acest caz au contribuit cu informaţii agenţii speciali din FBI, dar şi cei elveţieni. Ultima informaţie care a venit din partea anchetatorilor arată că în acest dosar a mai fost reţinută încă o persoană care va apărea în faţa judecătorilor miercuri. Beny Steinmetz și alți trei oameni de afaceri au fost reținuți pentru a fi interogați în Israel despre presupuse contracte false, întocmite cu scopul mutării și spălării unor importante sume de bani. Casele și birourile unora dintre cei anchetați au fost percheziționate de către organele de poliție luni dimineață. Din birourile acestora au fost ridicate importante cantități de documente, chiar și calculatoare. Alături de Beny Steinmetz a mai fost arestat omul de afaceri Tal Silberstein, un fost ofițer israelian, cunoscut și ca strategul lui Traian Băsescu în campania pentru alianța DA, în urma unui contract semnat în 2001. De asemenea, acesta a mai fost şi colaboratorul altor politicieni, printre care Călin Popescu Tăriceanu și Adrian Năstase.

