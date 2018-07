Am fost atent azi la reacția publică urmare a deciziei președintelui de revocare a șefei DNA Laura Codruța Kovesi. Reacții diverse pe tot spectrul: „președintele a ales interesul României în favoarea interesului personal”, „vrem un președinte luptător nu elegant”, „o eroare cât o țară”, „Kovesi poate deveni prima femeie președinte al României”. Eu însumi, întrebat fiind de o jurnalistă, am spus că e un gest responsabil întrucât deciziile CCR sunt obligatorii pentru toată suflarea acestei țări. Mai mult decât atât, joi începe la Bruxelles Summitul NATO într-o perioadă în care Europa și America sunt pe poziții mai divergente ca niciodată iar din ianuarie vom prelua președinția rotativă a Uniunii Europene. În atari circumstanțe, era imposibil de acceptat de către cineva, o instabilitate politică în România generată de suspendarea președintelui. Cu excepția, poate a PSD, care a mai avut inconștiența să-l trimită la Muzeul Satului pe primul ministru japonez Abe, aflat într-o vizită istorică în România – prima – însoțit de importanți oameni de afaceri, cu scopul de a găsi oportunități de investiții. Vă reamintesc că în seara dinantea sosirii domnului Abe la București, i-au retras sprijinul domnului Tudose și acesta a inchis porțile la Palatul Victoria. Exact așa, de a doua zi nu s-a mai dus la serviciu. Sigur, domnul Iohannis nu are bios-ul majorității românilor care se entuziasmează foarte repede și intră în depresie la fel de repede. Ne place să credem că fiind etnic neamț este mai rece, calculat, echilibrat. O fi! Însă calculele au fost eronate din vina exclusivă a Domniei Sale. Când a ajuns președinte pe un val imens de popularitate a avut PSD-ul în palmă; putea să treacă orice lege dorea, chiar să schimbe Constituția și n-a făcut-o! A acceptat votul la primari într-un singur tur de scrutin, spunând oarecum ipocrit că cine e bun câștigă dintr-un tur, uitând că nu ar fi ajuns nici primarul Sibiului nici președintele României cu alegeri într-un singur tur! Mai departe, a acceptat numirea doamnei Dăncilă ca prim ministru într-un moment când Dragnea își schimbase două guverne și era „în genunchi”! Fără un pact politic de coabitare care să vizeze limitele fiecăruia și marja de acțiune, fără o propunere la SIE, fără nimic! Mă tem că sloganul dlui. Iohannis din campania electorală „pas cu pas” și l-a însușit PSD care a golit de conținut funcția prezidențială „pas cu pas” și am ajuns ca un președinte votat uninominal de 6.3 milioane de români să fie pus la colț de o coaliție „pe liste” cu 3,6 milioane de voturi. De acum încolo, orice coliziune politică va avea un singur rezultat. Liviu Dragnea îl întâlnește pe Klaus Iohannis! Meci terminat!

Senator independent Vergil Chiţac