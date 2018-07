Zilele acestea am fost la Tokyo intr-o delegatie a AP NATO. Ne-am deplasat pana aici sa stim cum vad partenerii japonezi provocarile de securitate cu care se confrunta, multiple si pe multe directii; actuale si viitoare. Am avut intalniri in ordine, la Ambasada Germaniei punct de contact NATO in Japonia, Dieta, Guvern la nivel de viceprim-ministru, Agentia aerospatiala, Reprezentanta UE in Japonia, Ministerul de externe, Ministerul apararii, Fundatia Sasakawa. Concluzia mea e ca pe termen scurt sunt preocupati de programul nuclear al Coreei de Nord insa pe termen mediu si lung sunt de-a dreptul speriati de China din ce in ce mai militarizata si agresiva. Oricat de sucit e dl. Trump trebuie sa tina aproape de America. In afara de americani nimeni nu-i poate apara de China. Nici macar ei! Cand ma intorc, o sa fac un raport mai detaliat pe care o sa-l puteti citi; daca sunteti interesati. Maine vom ajunge la Osaka, sa vedem urmarile seismului care a zguduit zona. Retineti ca a avut magnitudinea de 6,1 din 7 nu din 9 cum stim pe scara Richter. Adica foarte sever. Vom discuta despre cum au facut managementul acestei situatii exceptionale, poltica de planificare si viitorul orasului. Imi notez si revin negresit! Merita sa stiti! Ca sa faceti comparatie! P.S. Cateva poze cu: ES Tadamori Oshima presedintele Dietei, ES Viorel Isticioaia-Budura Ambasador al reprezentantei UE in Japonia, Tomohiro Yamamoto adjunctul ministrului apararii, Amiral (rez.) Yui Nakamura.

P.S. Un gand special pentru Ambasador Viorel Isticioaia-Budura un diplomat excelent care face cinste Romaniei in fruntea misiunii UE in Japonia. Mai avem si oameni deosebiti pe care-i trimitem cat mai departe de tara. Sa nu se sperie de ce ar putea vedea acasa.

Senator independent Vergil Chiţac