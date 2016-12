Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, marţi la prânz, că a primit răspunsul de la preşedintele Klaus Iohannis privind participarea PSD și ALDE împreună la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Klaus Iohannis și-a dat acceptul, a anunțat Dragnea, astfel că delegaţia PSD-ALDE va merge împreună miercuri, la ora 11.00, la consultările de la Cotroceni. Iniţial, Iohannis invitase PSD miercuri la consultări, iar ALDE joi, dar cele două partide au anunțat apoi că vor să meagă împreună. Şi Administraţia Prezidenţială a confirmat că reprezentanţii celor două partide vor fi primiţi împreună. ”Domnul preşedinte a primit scrisoarea trimisă de PSD şi ALDE şi a fost de acord să îi primească la consultări împreună, mâine, de la ora 11”, a transmis purtătorul de cuvânt al președintelui, Mădălina Dobrovolschi.

Tudor MUNTEANU

ANUNȚ

PRIVIND CONSULTAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE

„INTOCMIRE P.U.Z. – AMENAJARE CONSTRUCTII CU SPECIFIC DE SAT PESCARESC SI AGROTURISM <<VADU ESCAPE>> si INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN”, amplasat in extravilanul com. Sacele, parcela Ps 541/21, Lot 2/2/1/3/2 – extravilan, jud. Constanta.

INIȚIATOR: GOSIU MARIAN. Delegat pentru informarea și consultarea publicului din partea inițiatorului: CAMBURU CONSTANTIN, tel. 0723.613.404.

ELABORATOR: S.C. CREO-MIXT S.R.L., cu sediul în Năvodari, str. D23, nr. 2-4. Delegat pentru informarea și consultarea publicului din partea proiectantului: Ing. SCANTEE ALEXANDRU, tel. 0722.419.677.

Publicul este invitat să participe la dezbaterea publica din data 22.12.2016, ora 15:00.

Propunerea preliminară de P.U.Z. poate fi consultată și pe site-ul www.primariasacelect.ro la secțiune “URBANISM”.