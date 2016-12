Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, referindu-se la întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, că i se pare „puțin ciudat” ca, în paralel cu consultările oficiale, să aibă loc și întâlnirile informale. Dragnea a menționat că a discutat vineri cu Tăriceanu despre subiect: „Mi-a spus astăzi. Înainte de conferința de presă, am avut din nou o întâlnire cu domnul Tăriceanu și cu domnul Constantin și trebuie să recunosc că am fost surprins. Mi s-a părut puțin ciudat ca, în paralel cu consultările oficiale, să aibă loc și întâlnirile informale. Nu am cerut să îmi spună detalii despre această întâlnire. Ceea ce am înțeles, a rămas consecvent alianței cu PSD-ul, ceea ce era și foarte greu să nu se întâmple. Sunt foarte curios să știu toată discuția și este bine ca această discuție să fie prezentată public”, a spus Liviu Dragnea. Dragnea consideră că Tăriceanu şi Daniel Constantin trebuie să spună cu cine de la PNL s-au întâlnit. “Da, am încredere totală (în Tăriceanu n.r.) pentru că a avut un comportament corect şi cu toată această presiune politică şi la vedere şi ascunsă. Eu totuşi sper ca la un moment dat şi domnul Tăriceanu şi domnul Constantin să spună cu cine de la PNL au avut întâlniri, pentru că nu aşa cum a ieşit şi domnul Orban spunând că propunerea de preşedinte i-a făcut-o portarul de la PNL“, a declarat liderul PSD.

Alin BUZATU