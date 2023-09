A șasea săptămână a Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului SEAS 2023 vine cu șase spectacole, începând chiar de luni. Facem o pauză doar marți, de Sfânta Maria și Ziua Marinei.

Astăzi, luni, 14 august, de la ora 21:00, vă invităm la Teatrul de Vară Soveja, unde Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu prezintă un spectacol cu nume mari în distribuție. „SPECTATORUL CONDAMNAT LA MOARTE” de Matei Vișniec, regia Antonella Cornici, cu Marius Manole și Carmen Tănase. Spectacolul a înregistrat deja un record al biletelor vândute în această stagiune.

În sala de teatru s-a comis o crimă. Nu, nu a avut loc pe scenă sub atenta supervizare a regizorului și a actorilor. Este cât se poate de real. Un spectator este ucigașul, iar toate dovezile arată că el ar fi vinovat. Procesul are loc aici și acum. Spectatorul este condamnat la moarte, dar va trebui să își recunoască fapta. Voi sunteți martorii, iar acum este momentul să veniți în față și să spuneți dacă ați văzut ceva suspect.

Miercuri, 16 august, la ora 21:00, ne mutăm la Sala Studio din strada Ion Lahovari nr. 2A, unde Teatrul „Stela Popescu” București prezintă cel mai nou musical al lui Răzvan Mazilu, „HEDWIG AND THE ANGRY INCH”, text de John Cameron Mitchell, muzica și versurile Stephen Task.

„Hedwig and the Angry Inch: spectacol-concert, strigăt disperat de iubire al ființei umane. Luminează umbrele, dă proscrișilor șansa demnității și, răsturnând convenția, ne provoacă să ne privim în oglindă: Hedwig suntem noi. La prima lectură, textul mi-a amintit, în mod neașteptat, de finalul plin de speranță scris de Nina Berberova în romanul său, „Acompaniatoarea”: «Și chiar dacă mi se va spune că o biată musculiță nu are dreptul să aspire la măreția universală, eu tot nu voi înceta să aștept și să-mi zic: nu poți muri, nu te poți odihni, încă mai este o ființă ce se preumblă pe pământ. Încă mai este ceva ce-ți este datorat și pe care-l vei recăpăta într-o bună zi… dacă Dumnezeu există.»” – Răzvan Mazilu

Joi, 17 august, ora 21:00, mergem în Parcul Arheologic, unde Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad ne invită la „ISTORIA MUZICII PENTRU COPII (ȘI PĂRINȚII LOR)”, în regia lui Cristian Ban.

Un spectacol distractiv și educativ pentru întreaga familie, care își propune să poarte publicul într-o călătorie muzicală începând de la Mozart până la David Bowie sau Amy Winehouse. Actorii marionetele și muzica live recreează cu umor fiecare perioadă și amintesc de felul în care muzica îi aduce pe oameni împreună…

