Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, că proiectul de lege privind TVA zero la locuințe pentru persoane fizice are susținerea Guvernului și va fi adoptat în această sesiune parlamentară. „Proiectul legii TVA zero, care e în Parlament în acest moment, pentru livrarea de locuințe pentru persoanele fizice are susținerea Guvernului. Dacă vorbim cu un finanțist, așa cum îi știm cu toții, care stau și doar adună plusuri și minusuri fără să vadă efectele secundare, prima impresie a unui finanțist e că o să avem un minus important la buget. Dacă, în schimb, vorbim de efectele într-un întreg domeniu, ceea ce înseamnă un impuls pe această piață, ceea ce înseamnă să începem să reducem acel deficit de aproximativ 1.000.000 de locuințe noi — e unul din puținele lucruri pe care le putem face în acest moment”, a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului, în cadrul unei dezbateri despre piața imobiliară în 2017. El a precizat că Guvernul va da un punct de vedere pozitiv pe acest proiect de lege și va fi notificată și Comisia Europeană. Premierul a admis că într-o primă fază, până va fi adoptat, proiectul ar putea crea incertitudine, dar și-a exprimat convingerea că el va duce la relaxare fiscală și va impulsiona piața imobiliară.

Doru SĂPUNARU