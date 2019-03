Mulți cititori ai acestei pagini pe care nu i-am întâlnit încă și persoane pe care le cunosc, m-au îndemnat în ultimul timp, să scriu și despre Constanța. Acum aproape 3 ani când am prezentat ideile mele pentru conducerea orașului, unii le-au acceptat, alții nu, iar pentru alții cred că nici nu au contat. Ei bine, 3 ani au venit și au plecat. Cu ce ne-am ales? Trăim mai bine în orașul nostru? Și-au îndeplinit promisiunile cei care au fost aleși să conducă orașul? Contează aceste chestiuni? Nu știu,…vom vedea anul viitor. Până atunci, în mai multe episoade am să vă spun și eu opinia mea, abordând problemele care simt că vă stresează. Cum nu am cultura criticii distructive voi încerca și soluții…așa cum le văd eu. Astăzi despre problema parcărilor.

Constanța este un oraș sufocat de mașini, iar o bună parte din vină aparține primarului și Consiliului Local.

Vă mai aduceți aminte, poate, dragi constănțeni că, în campania electorală, actualul primar a promis că va construi mai multe parcări. Mai exact, patru parcări supraterane, una subterană și parcări în cartiere.

Ce avem după 3 ani?

Avem un oraș plin de stâlpișori, în care aproape că nu mai poți să te deplasezi. Nu spun „să conduci”, ci „să te deplasezi”. De promisiunile din campanie s-a ales praful. Nimeni nu mai crede cu adevărat, nici chiar colegii și prietenii primarului, că aceste parcări vor fi gata până în 2020. Ni se scot ochii cu crearea unor locuri de parcare în cartiere, prin dărâmarea garajelor sau, în unele cazuri, prin tăierea copacilor.

Mai mult, șoferii sunt vânați de Poliția Locală; am ajuns probabil orașul cu cele mai multe amenzi de parcare din România. Și amenzile sunt consistente. Coincidență sau nu, și bugetul local are un deficit consistent, care trebuie acoperit cumva.

În tot acest timp, pe lângă montarea de stâlpi, singura soluție pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană a fost achiziționarea unor autobuze diesel, cu un credit bancar. Nu trebuie să fii cine știe ce administrator pentru a cumpăra lucruri cu credit bancar. Un administrator bun apelează la fonduri europene, așa cum au făcut alte orașe din România, și se uită spre viitor, spre soluții electrice, nu spre trecut, spre motoare cu combustie internă.

Începând de astăzi 15 martie, primăria va începe, printr-un SRL care îi aparține, ridicarea mașinilor oprite sau staționate neregulamentar.

Nici aceasta nu este soluția, deși uneori trebuie să apelezi la ea. Orașul Constanța are un deficit oficial de 77.428 de locuri de parcare. Se vor ridica zecile de mii de mașini oprite în afara locurilor de parcare? Imposibil! Se vor ridica mașinile oprite neregulamentar pe străzi și trotuare? Dacă le vom da jos de pe trotuare pe partea carosabilă, se va micșora secțiunea pentru circulație și vom avea ambuteiaje într-un oraș deja sufocat.

Din păcate, cum spuneam, în ultimii aproape trei ani de zile s-a bătut pasul pe loc. Promisiunile de campanie au rămas simple promisiuni.

Problema unui transport civilizat în oraș este una complexă și înseamnă adoptarea simultană și integrată de soluții pentru:

– circulație mai bună între zona metropolitană și oraș ținând cont de faptul că zeci de mii de oameni intră și ies zilnic din Constanța;

– transport în comun civilizat (autobuze noi, benzi speciale, stații amenajate, informatizare, ca să se poată ști în orice moment când vine primul autobuz, plata online a biletelor, etc.);

– construcția de noi parcări, în special în zona adiacentă centrului pentru a-l decongestiona (pentru acest lucru sunt disponibile mai multe mecanisme de finanțare);

– reconfigurarea fluxului de mașini prin străzi cu sens unic, semafoare sincronizate, și multe altele

Altfel, mă tem că acțiunea cu „stâlpișorii” are ca singură strategie un” parandărăt”. Că prea se vorbește prin târg că valoarea lor e 2 Euro/bucată și au fost achiziționați de Confort Urban cu 6 Euro…evident cu bani din bugetul primăriei. Cred sincer în această variantă.

Până data viitoare vă doresc sănătate maximă și măcar un minim de noroc!

Senator Vergil Chiţac