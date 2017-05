Dumitru Captari a câștigat două medalii de aur și una de argint la categoria 77 kg din cadrul Campionatelelor Europene de haltere de la Split (Croația), în timp ce Răzvan Martin a câștigat o medalie de argint și două de bronz. La smuls, Captari, care a concurat în Grupa B, a obținut argintul, cu 160 kg, fiind devansat la ultima tentativă a stilului de albanezul Daniel Godelli, cu 161 kg. Martin a luat bronzul, cu 158 kg. Spotivul român s-a impus clar fără drept de apel cu 200 kg. La total, Dumitru a ocupat primul loc, cu 360 kg, fiind urmat de Răzvan Martin, 348 kg, și de Qerimaj, cu 348 kg (albanezul a avut o greutate corporală mai mare, 76,85 kg, față de 76,75 kg — Martin).

Dumitru Captari s-a născut în Republica Moldova și a concurat pentru această țară până în 2015. Tot în 2015, Dumitru Captari s-a alăturat lotului României, prima lui competiție sub steag românesc fiind Campionatul Mondial de Haltere. La Campionatul European din 2016 de la Forde, halterofilul a obținut trei medalii de bronz la categoria +77 kg — 156 kg la stilul smuls, 192 kg la aruncat și în total 348 kg. Astfel, Dumitru Captari s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice, la categoria +77 kg. Aici a reușit prima încercare de 148 kg la stilul smuls, dar le-a ratat pe următoarele două de 150 kg, și nu a mai concurat la stilul aruncat. România a ajuns la un bilanț de 17 medalii la Split, șase de aur, patru de argint și șapte de bronz. La cat. 48 kg, Monica Csengeri a obținut o medalie de aur (smuls) și două de argint (aruncat, total), iar Elena Andrieș, două de bronz (smuls, total). Ilie Constantin Ciotoiu a cucerit două medalii de bronz, la aruncat și total, în limitele categoriei 56 kg. Mădălina Molie a luat bronzul la cat. 58 kg (total), iar Loredana Toma a luat trei medalii de aur la cat. 63 kg. la cat. 77 kg, Dumitru Captari a obținut două medalii de aur (aruncat, total) și una de argint (smuls), iar Răzvan Martin una de argint (total) și două de bronz (smuls, aruncat).

Adrian DOLU

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI MIHAI VITEAZU ADUCE LA CUNOSTINTA PERSOANELOR CARE AU COPIII MINORI IN INTRETINERE SI PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE, CA AU OBLIGATIA CONFORM LEGII NR.272/2004 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI, CA INAINTE DE A PLECA, SA COMUNICE IN SCRIS IN GRIJA CAREI PERSOANE LASA COPIII PRINTR-O CERERE SI DECLARATIE TIP, COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA DIN CADRUL PRIMARIEI MIHAI VITEAZU.

PRIMAR

GRAMENI GHEORGHE